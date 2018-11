Potsdam. Das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) wird 2019 Landesstiftung. Brandenburgs Kunstministerin Martina Münch (SPD) erklärte am Montag in Potsdam, damit werde die wissenschaftliche Arbeit der Einrichtung gestärkt. Das Land verdoppelt seine Finanzunterstützung für das Museum auf eine halbe Million Euro, der Bund stockt seine Hilfe um 104 000 Euro auf 357 000 Euro auf. Der jährliche Beitrag der Oderstadt kann so um 20 000 Euro auf 80 000 Euro reduziert werden. dpa/nd