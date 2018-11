Selbst beim Wegfall von Tagebauen und Kraftwerken droht dem Revier in der Lausitz ein Fachkräftemangel

Lennewitz. Brandenburgs Bauernbund fordert ein Ende der Abbaggerung weiterer Dörfer zur Braunkohlegewinnung. Entsprechende Pläne für den Tagebau Welzow Süd seien ein energiepolitischer Fehler gewesen und müssten umgehend revidiert werden, sagte Vorstand Lutz-Uwe Kahn am Montag in Lennewitz (Prignitz). Der Bauernbund erwarte vom Land die »klare Aussage«, dass das bedrohte Dorf Proschim (Spree-Neiße) bestehen bleibe. epd/nd

LINKE-Fraktionschef Niklas Schenker über den Kampf für Mieterschutz in Charlottenburg-Wilmersdorf

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!