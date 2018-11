Solidarisierung mit Adil Demirci, hier bei einer Aktion im Juni in Köln Foto: Future Images/C. Hardt

Seit nun fast sieben Monaten sitzt Ihr Bruder Adil Demirci in der Türkei im Gefängnis. Wie geht es ihm zur Zeit?

Meinem Bruder geht es den Umständen entsprechend gut. Er lässt sich nicht unterkriegen und versucht jeden Tag aufs Neue, seinen Alltag in den grauen vier Wänden des Gefängnisses zu organisieren. Ein strenger Tagesablauf mit Sport, Briefen und Bücher lesen und mit selbst gegründeten Sprachkursen mit den anderen Gefangenen soll dafür sorgen, dass Einschüchterungen fehlschlagen. Er ist zuversichtlich, bald wieder bei seiner Familie, seinen Freunden und Arbeitskollegen in Deutschland zu sein.

Was wird Adil Demirci in der Anklageschrift genau vorgeworfen?

Auch nach monatelanger Recherche und Untersuchung der türkischen Justiz steht in der Anklageschrift von meinem Bruder nicht mehr als die vorher bekannten Vorwürfe. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, weil er in den Jahren ...