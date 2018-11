Peter O’Neill ist nicht unbedingt ein Name aus den Kreisen globaler Regierungschefs, der dem normalen Mitteleuropäer geläufig ist. So wie sich auch Papua-Neuguinea nur höchst selten in den hiesigen Schlagzeilen wiederfindet - es sei denn, ein Vulkan bricht aus oder die von Australien auf Manus Island fernab der eigenen Landesgrenzen abgeladenen Bootsflüchtlinge stehen mal wieder im Fokus des medialen Interesses. Insofern war für den Premierminister des pazifischen Inselstaates die diesjährige APEC-Tagung, die am Wochenende in der Hauptstadt Port Moresby stattfand, eine gute Gelegenheit, wenigstens einmal, wenn auch nur für kurze Zeit, ein wenig im Rampenlicht zu stehen. Da ist es auch eher nebensächlich, dass das hochrangige Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping und US-Vizepräsident Mike Pence wenig konkrete Ergebnisse lieferte.

Xi und Pence haben die ohnehin belasteten Beziehungen der beiden Großmächte weiter verti...