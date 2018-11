Kabul. Die Taliban haben sich nach eigenen Angaben mit einer hochrangigen US-Delegation zu Vorgesprächen über den Afghanistankrieg getroffen. Das Treffen habe vergangene Woche von Mittwoch bis Freitag in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, stattgefunden, heißt es in einer Erklärung des Taliban-Sprechers Sabiullah Mudschahid vom Montag. Es sei bei keinem Thema zu einer Einigung gekommen. Es war das dritte direkte Treffen von US-Vertretern mit den Taliban seit Anfang des Sommers. dpa/nd

