Mexiko-Stadt. Hunderte Bewohner der mexikanischen Grenzstadt Tijuana haben gegen die Ankunft von Migranten aus Mittelamerika protestiert. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei, wie die Tageszeitung »La Jornada« am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Die Demonstranten skandierten »Migranten raus« und warfen den Menschen aus Mittelamerika vor, kriminell zu sein und Drogen zu verkaufen. Zeitgleich formierte sich eine kleinere Solidaritätsdemonstration für die Migranten. In der Millionenstadt Tijuana sind bislang etwa 3300 Migranten angekommen. Die Behörden rechnen damit, dass ihre Zahl bald auf 10 000 wachsen könnte. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Dietmar Bartsch will nicht warten, bis SPD und Grüne der LINKEN Recht geben, sondern jetzt handeln

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!