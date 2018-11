Brüssel. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister wollten am Montag in Brüssel 17 weitere Projekte im Militär- und Rüstungsbereich beschließen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Eurodrohne, bei der Deutschland die Führung übernehmen will. Die EU hatte im Vorjahr eine Stärkung ihrer Verteidigung als Ergänzung zur NATO vereinbart. Dabei wurde eine erste Serie von 17 Projekten zur Verbesserung der Ausrüstung und der Zusammenarbeit von Streitkräften auf den Weg gebracht. Berlin übernahm die Führung bei vier Vorhaben: ein gemeinsames Sanitätskommando, Logistikdrehscheiben, ein Zentrum für Trainingsmissionen und eine Stelle zum Aufbau schnellerer Krisenreaktionskräfte. Am Montag befassten sich die Außenminister zunächst mit den Konflikten in der Ukraine und in Jemen. AFP/nd Kommentar S. 8