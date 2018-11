Foto: REUTERS/Vincent West

Was geschah vor gut zwei Jahren in Altsasua in der Bar Koxka?

In der Nacht des 15. Oktober kam es zum Streit unter jungen Leuten. Darunter waren zwei Mitglieder der Guardia Civil. Der Streit verlagerte sich vor die Kneipe, wo geschubst und gestoßen wurde. Ein Beamter brach sich dabei ein Knöchel. Die Regionalpolizei nahm in der Nacht zwei Leute fest, die am Tag darauf vom Haftrichter aber freigelassen wurden. Als eine Info-Versammlung anberaumt wurde, kam es zum Aufmarsch der Guardia Civil, die Altsasua besetzte. Zuvor gab einen Tweet vom damaligen Regierungschef Mariano Rajoy. »Das wird nicht ungestraft bleiben«, schrieb er.

Erklärte aber der damalige Innenminister Jorge Fernández Díaz nicht, dass zwar ein »Hassdelikt« vorliege, dass es aber keinen Zusammenhang zur »kale borroka« (Straßenkampf) gäbe, den es lange im Baskenland gab?

Das sagte er sogar noch vor einer guten Woche. Auch ein hoher Offizier der Guardia Civil ...