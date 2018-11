Nach Plänen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) soll der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung leicht gesenkt werden, und zwar um 0,1 Prozentpunkte. Derzeit liegt der allgemeine Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung bei 14,6 Prozent des Bruttogehalts. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bei einem Prozent des Bruttolohns und könnte also künftig 0,9 Prozent betragen.

