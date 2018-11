Mit einem Werk des Künstlers Hans Haacke setzt die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Das regenbogenfarbene Banner ziert seit Dienstag die Fassade des nahe dem Stadtzentrum gelegenen Gebäudes, wie die Hochschule mitteilte. Es trägt in zwölf verschiedenen Sprachen die Aufschrift »Wir (alle) sind das Volk« und soll nach Angaben einer Sprecherin mindestens bis Ende des laufenden Semesters hängen bleiben. Das Banner war bereits im vergangenen Jahr als Beitrag des 82 Jahre alten Künstlers zur internationalen Kunstausstellung documenta 14 in Athen und Kassel zu sehen. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ein Buch und eine Ausstellung erinnern an Hugo Simon, eine Schlüsselfigur der Weimarer Republik

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!