Berlin. Fleischprodukte mit einem staatlichen Tierwohllabel werden frühestens im Frühjahr 2020 im Handel erhältlich sein. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will bis Herbst 2019 die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für das Siegel schaffen, erste Produkte könnten dann »frühestens im Frühjahr 2020« auf dem Markt sein, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Die Grünen-Politikerin Renate Künast kritisierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) als »Ankündigungsministerin«. Ein staatliches Tierwohllabel auf Fleischprodukten ist bereits seit längerem geplant - schon Klöckners Vorgänger Christian Schmidt (CSU) hatte an einem solchen Siegel gearbeitet. Kritik gibt es neben der schleppenden Einführung auch immer wieder an der vorgesehenen Freiwilligkeit des Systems. AFP/nd