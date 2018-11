Berlin. Am Flughafen Düsseldorf sind Flugbegleiter der Airlines Eurowings und LGW am Dienstagmorgen in einen Streik getreten. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di war an dem Flughafen »fast die gesamte Frühschicht« der Fluggesellschaften versammelt. Die Streikbereitschaft sei »enorm«, teilte die Gewerkschaft mit. Das zeige, wie nötig eine Lösung in dem Tarifkonflikt sei, um weitere Arbeitskampfmaßnahmen in der Vorweihnachtszeit zu vermeiden. Eurowings und die mit ihr verbundene Airline LGW strichen vorsorglich eine Reihe von Flügen. Die Gewerkschaft begründete ihr Vorgehen mit einer Verweigerungshaltung der Arbeitgeber. Laut ver.di liegen die Positionen im Tarifkonflikt mit Eurowings nach 13 Verhandlungsrunden weit auseinander. LGW weigere sich, überhaupt zu verhandeln. AFP/nd