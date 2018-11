Erfurt. Für den öffentlichen Dienst in Thüringen sollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund gewonnen werden. Dafür sprechen sich die Vertreter von Rot-Rot-Grün in der Enquetekommission zum Rassismus im Landtag aus. Diese Menschen könnten nicht nur für die Arbeit der Behörden selbst ein großer Gewinn sein, so SPD-Abgeordnete und Kommissionsmitglied Diana Lehmann. Im Polizei- oder Schuldienst habe das Land ganz konkrete Möglichkeiten, mehr Migranten einzustellen. »Wir brauchen eine stärkere interkulturelle Öffnung des Arbeitsmarktes in Thüringen.« Für Thüringen sei das schlicht und ergreifend auch die Frage nach einem Standortfaktor. dpa/nd