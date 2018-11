Mainz. Damit Patienten im ländlichen Raum schneller an ihre Medikamente kommen, geht in Rheinland-Pfalz die erste digitale Rezeptsammelstelle in Betrieb. Das Gerät werde am 3. Dezember im Hunsrückort Longkamp freigeschaltet, sagte der Sprecher des Landesapothekerverbandes, Frank Eickmann, am Dienstag in Mainz. Der Automat scannt das Rezept beim Einführen und überträgt es an die Apotheke. Medikamente könnten sofort bestellt und in der Regel am selben Tag an Patienten ausgefahren werden. dpa/nd