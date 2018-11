Hamburg. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in Hamburg ist auch für Terrorismusfälle aus Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern zuständig - an den Kosten beteiligen sich diese Länder laut CDU-Bürgerschaftsfraktion nur zum Teil. Aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Richard Seelmaecker geht hervor, dass Hamburgs Generalstaatsanwaltschaft vergangenes Jahr 57 Verfahren von der Karlsruher Bundesanwaltschaft...

