Frankfurt (Oder). Erstmals wird in Frankfurt (Oder) in diesem Jahr die deutsch-polnische Oderweihnacht gefeiert. So nennt sich der Adventsmarkt, der am 27. November von den Stadtoberhäuptern der Partnerkommunen Frankfurt (Oder) und Slubice auf dem historischen Marktplatz vor dem Rathaus eröffnet wird. Gegenwärtig wird er aufgebaut. dpa/nd