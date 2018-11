Peter Lieb sitzt in seinem Bungalow. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wer den Bungalow von Peter Lieb in Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) betritt, stutzt schon auf der Terrasse. Woran erinnert die Sitzgarnitur nur, weiß gestrichenes Metall mit knallrotem Polster? Na klar, zu DDR-Zeiten durften diese Stühle in keiner Eisdiele fehlen. Dieses Aha-Erlebnis bleibt nicht das einzige. Der bunte Vorhang aus Kunststoffstreifen an der Eingangstür wirkt wie eine Zeitschleuse.

Plötzlich steht der Besucher inmitten von 40 Quadratmetern DDR-Ambiente: Links der Esstisch mit vier Stühlen, dahinter ein Bücherregal mit Vogelkäfig. Genau gegenüber die Sprelacart-Küche mit Anrichte, Kaffeemaschine, Warmwasserboiler, Mixer - alles made in GDR. Rechts daneben führt eine Tür ins Bad. Daran vorbei geht es ins Wohnzimmer mit der Schrankwand »Leipzig 4«. Der Bungalow, Typ B 34, wirkt mit seiner ...