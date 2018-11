Der östliche Teil der Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain muss abgerissen und neu gebaut werden. »Die Elsenbrücke ist so stark beschädigt, dass ein Abriss unvermeidlich ist. Unsere Priorität ist jetzt, diese wichtige Spreequerung mit 55 000 Fahrzeugen täglich zu sichern«, erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Dienstag. Ende August war bei einer Routineüberprüfung ein 25 Meter langer Riss in Haupttrageelementen der Brücke aufgefallen. 2020 wird der bereits jetzt gesperrte Ostteil der Brücke abgerissen, 2022 soll eine Behelfsbrücke an ihrer Stelle stehen. Anschließend soll die Westhälfte abgerissen und neu gebaut werden. In der Verwaltung besteht die Befürchtung, dass an diesem Brückenteil ein vergleichbarer Schaden auftritt und die komplette Spreequerung dann nicht mehr passierbar wäre. Bis 2028 sollen nach derzeitiger Planung beide neu gebauten Brückenhälften zur Verfügung stehen. Das hätte auch Auswirkungen auf die im Bau befindliche Verlängerung der A100 bis Treptower Park, die bis 2022 fertiggestellt werden soll. Bis der komplette Neubau der Elsenbrücke fertig ist, wird das Autobahnteilstück nur eingeschränkt nutzbar sein. Ampeln sollen den Verkehrsfluss reduzieren. nic