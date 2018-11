Die Deutsche Umwelthilfe hält ein Fahrverbot für ältere Diesel-Pkw und Lastwagen auch auf einem Teil der Berliner Stadtautobahn für unausweichlich. Das Gleiche gelte für einen großen Teil von 117 weiteren Straßenabschnitten mit sehr hohen Werten des schädlichen Stickstoffdioxids, sagte der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch, am Dienstag in Berlin. Er berief sich dabei auf die schriftliche Begründung des Berliner Verwaltungsgerichts zum Urteil vom 9. Oktober. dpa/nd

Tour von Fraktionschef Raed Saleh durch die Außenbezirke beginnt in Oberschöneweide

Der Kieztreff an der Karl-Marx-Allee ist wieder offen - die neue Besatzung sucht Anschluss

Der Berliner Teil der Gewerkschaft hat eine Erste Bevollmächtigte gewählt, nun sind zwei Frauen an der Spitze

