Libysche Sicherheitskräfte haben am Dienstag das Containerschiff »Nivin« im Hafen der Küstenstadt Misrata gestürmt. Zehn Tage lang hatten sich auf dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge geweigert, das unter der Flagge von Panama fahrende Schiff zu verlassen. Die 92 Schutzsuchenden fürchteten, in libyscher Haft erneut Opfer von Misshandlungen zu werden. Viele der Eritreer, Sudanesen, Bangladeschis und Äthiopier hatten nach eigenen Angaben bis zu einem Jahr in libyschen Gefängnissen verbracht. Dort hätten sie Folter und Zwangsarbeit erlitten.

Die Einheiten des lnnenministeriums schossen nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond mit Gummigeschossen auf die mit Stangen bewaffneten Flüchtlinge. Zehn verletzte Schutzsuchende wurden in ein Krankenhaus in Misrata gebracht. Die Restlichen wurden wie die eher von Bord gegangenen 29 Minderjährigen in ein Flüchtlingslager gebracht. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden, auch ...