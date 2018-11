Brüssel. Die von prorussischen Rebellen organisierten Wahlen in der Ostukraine werden aller Voraussicht nach neue EU-Sanktionen nach sich ziehen. Die EU sei sich einig darin, die »sogenannten Wahlen« vom 11. November nicht anzuerkennen, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag nach Beratungen mit den Außenministern der Mitgliedstaaten. In den nächsten Tagen oder Wochen sollten nun »gezielte Maßnahmen« wie EU-Einreiseverbote oder Vermögenssperren ergriffen werden. dpa/nd