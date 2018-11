Mogadischu. Mit zwei Luftangriffen in Somalia haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben 37 Kämpfer der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet. Bei einem ersten geplanten Luftschlag nahe Debatscile seien zunächst 27 Mitglieder der Miliz getötet worden, teilte das US-Militär am Dienstag mit. Bei einem zweiten Angriff hätten zehn Kämpfer ihr Leben verloren. Bei den beiden Luftangriffen am Montag wurden demnach keine Zivilisten verletzt oder getötet. dpa/nd