Obenauf: Flensburgs Lasse Svan (h.) gegen Bogdan Radivojevic Foto: dpa/Axel Heimken

Flensburg-Handewitt ist nicht zu stoppen, auch die Rhein-Neckar Löwen hatten klar das Nachsehen. Die SG ist jetzt Titelkandidat Nummer einst - weil dem Klub ein Umbruch auf höchstem Niveau gelang.

Von Peer Lasse Korff, Flensburg

Stimmungsmusik dröhnte aus der Kabine der Überflieger, in der Arena stießen die Fans der SG Flensburg-Handewitt noch immer glückselig auf ihre Helden an. Doch für Holger Glandorf und Co. war die Party nach der Machtdemonstration im Spitzenspiel gegen die schwer frustrierten Rhein-Neckar Löwen ziemlich schnell wieder beendet. Verfrühten Meisterträumen wollten sich die Dominatoren der Handball-Bundesliga nicht hingeben.

»Das war heute überragend«, sagte Glandorf nach dem 27:20-Erfolg gegen die Mannheimer am Montagabend, nach dem 13. Sieg im 13. Saisonspiel: »Das bedeutet für den Titelkampf noch gar nix.« Auch Trainer Maik Machulla strahlte übers ganze Gesicht, betonte aber schn...