Schon wiederholt fielen AfD-Funktionäre durch fragwürdige Verbindungen in die Schweiz auf

Konstanz. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat wegen der dubiosen Spende aus der Schweiz Ermittlungen gegen die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht des Verstoßes gegen das Parteiengesetz, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weidels Kreisverband am Bodensee hatte zwischen Juli und September 2017 aus der Schweiz 130 000 Euro erhalten. Das Geld war von der Züricher Firma PWS Pharmawholesale International AG überwiesen worden. AFP/nd

Bekenntnisse aller Kriegsparteien zu einem politischen Prozess in Jemen

