Foto: imago/Future Image

Berlin. Die Große Koalition zeigt, dass sie effektiv arbeiten kann. In Zusammenarbeit von Innen-, Arbeits- und Wirtschaftsministerium entstand ein Entwurf zu einem »Fachkräftezuwanderungsgesetz«, welches sich nun bereits in der Abstimmung im Bundeskabinett befindet, wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtete. Die SPD hatte auf der Suche nach einem Rettungsanker im Koalitionsstreit im Sommer gefordert, das Gesetz noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Mehr noch scheint zu gelingen: Der Beschluss über das Gesetz im Kabinett sei schon für den 19. Dezember v...