«Lila Bäcker» betreibt rund 400 Filialen in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Die neuen Chefs hatten die Kuchenproduktion zentralisiert. In Dahlewitz bei Berlin, Gägelow bei Schwerin und Pasewalk wurden Betriebsteile geschlossen. 225 der insgesamt 2700 Mitarbeiter erhielten ihre Kündigung. dpa/nd

Das Arbeitsgericht Neubrandenburg hatte am Dienstag fünf ehemaligen Beschäftigten der Kette Recht gegeben. Sie hatten gegen die außerordentlichen Kündigungen der neuen Geschäftsführung geklagt. Damit haben die Arbeitsgerichte in Schwerin und Neubrandenburg insgesamt 13 Frauen und Männern Recht gegeben, die gegen ihre fristlosen Kündigungen geklagt hatten. Andere Klagen endeten mit Vergleichen.

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Mecklenburg-Vorpommern kritisierte die Bäckereikette, weil bekannt wurde, dass die Kette neue Angestellte sucht. Es mache wenig Sinn, erst 225 Beschäftigten zu kündigen und dann Mitarbeitern Prämien zu zahlen, wenn sie Arbeitskräfte für das im Nordosten als «Lila Bäcker» bekannte Unternehmen werbe, erklärte NGG-Sprecher Jörg Dahms Anfang November zum ursprünglichen Prozesstermin in Neubrandenburg. Nach Gewerkschaftsangaben bekommt ein «Lila Bäcker»-Mitarbeiter bis zu 1000 Euro, wenn er einen neuen Mitarbeiter anwirbt.

Neubrandenburg. Im Rechtsstreit um fristlose Kündigungen will die Kette «Unser Heimatbäcker» (Pasewalk) nach mehreren verlorenen Prozessen vor die nächsthöhere Instanz ziehen. Das Unternehmen sei entschlossen, den Streit dem Landesarbeitsgericht Rostock vorzulegen, teilte ein Sprecher der Kette, die als «Lila Bäcker» im Nordosten bekannt ist, am Mittwoch mit.

Eine Brötchentüte sowie ein Kaffeebecher der Bäckereikette «Lila Bäcker»: Das Arbeitsgericht Neubrandenburg gab den 13 ehemaligen Mitarbeitern recht. Ihre fristlose Kündigung war unzulässig. Nun will die Kette vor das Landgericht ziehen.

