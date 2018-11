Öfter mal an der Zimmerdecke abhängen: Aryan und ein Bewunderer Foto: © Proton Cinema – Match Factory Productions – KNM

Der Regisseur Kornél Mundruczó ist bekannt für Actionszenen und für seine exzentrische Sozialkritik an seiner restriktiven Heimat Ungarn. In seinem 2014 in Cannes mit dem Prix Un Certain Regard (und dem Palm Dog Award) ausgezeichneten Film »Underdog« ließ er Hunderte von echten, per Gesetz willkürlich ausgegrenzten Mischlingshunden, die sich an dem Mistvieh Mensch rächen wollen, die Straßen Budapests verunsichern. Eine ungewöhnliche filmische Allegorie auf das heutige Ungarn, in dem Minderheiten ebenso verfolgt werden wie die Hunde in seinem Drama.

Vier Jahre später kommt nun sein auf 35-mm-Filmmaterial gedrehtes Drama »Jupiter’s Moon« in die Kinos, und wieder hat Mundruczó spektakuläre Actionszenen zu bieten. Doch dazu gesellt sich dieses Mal eine recht krude Kritik an der Asylpolitik Ungarns sowie der seelischen Verwahrlosung und Blindheit der unter restriktiven Umständen lebenden Menschen.

Eigentlich wollte der Science-Fiction-Fan ei...