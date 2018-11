Madrid. In Spanien hat ein Gesetzentwurf zur Aufarbeitung des Diebstahls von Babys während der Franco-Diktatur die erste parlamentarische Hürde genommen. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag dafür, sich mit dem Gesetzestext zu befassen. Er sieht unter anderem die Schaffung einer landesweiten Datenbank vor, in der mutmaßlich Betroffene erfasst werden. Historiker vermuten, dass unter General Francisco Franco Zehntausende Babys ihren leiblichen Eltern gestohlen wurden. Dies betraf vor allem Regime-Gegner. AFP/nd