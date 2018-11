Berlin. Die Bundesregierung treibt vor dem Hintergrund des Brexit die Lockerung des Kündigungsschutzes für Topbanker voran. Das Finanzministerium legte dazu einen Entwurf vor, der nun in der Ressortabstimmung ist, wie eine Sprecherin am Mittwoch in Berlin sagte. Damit will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Londoner Banken einen Umzug nach Deutschland und insbesondere an den Finanzplatz Frankfurt schmackhafter machen. Der deutsche Kündigungsschutz gilt bisher als Hürde. Der Gesetzgeber will es Banken erleichtern, sich per Abfindung von besonders gut bezahlten Führungskräften zu trennen. dpa/nd