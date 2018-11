Schwerin. Die Deponie Ihlenberg in Nordwestmecklenburg soll sich künftig auf die Entsorgung von Abfällen aus Mecklenburg-Vorpommern und Norddeutschland konzentrieren. »Bis auf Weiteres werden Verträge über Abfalllieferungen aus dem Ausland nicht mehr abgeschlossen«, so Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Er stellte ein Sechs-Punkte-Programm der Landesregierung vor. Die Deponie soll spätestens 2035 geschlossen werden. dpa/nd

