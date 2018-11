Neubrandenburg. Der Streit um eine Karl-Marx-Statue in Neubrandenburg geht zu Ende. Laut Stadtverwaltung wird die 2,20 Meter hohe Bronzefigur am 29. November wieder aufgestellt. Nach der Montage am Schwanenteich unweit des Friedrich-Engels-Ringes wird das Denkmal enthüllt. Stadtpräsidentin Irina Parlow (LINKE) hält eine Rede. Damit endet ein 17 Jahre langer Streit um das Denkmal, das 1969 auf dem Marktplatz - damals Karl-Marx-Platz - aufgestellt worden war. dpa/nd