Schwerin. Das Landtagspräsidium in Mecklenburg-Vorpommern hat wegen wiederholter Verwendung des Begriffs »Neger« in einer Landtagsdebatte im Oktober gegen AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer nachträglich einen Ordnungsruf verhängt. Wer als Abgeordneter einen solchen Begriff verwende, dem müsse klar sein, dass dieser im öffentlichen Sprachgebrauch negativ belegt sei, sagte Vizepräsidentin Mignon Schwenke am Mittwoch im Landtag. Die AfD legte Widerspruch im Ältestenrat ein, der zurückgewiesen wurde. Einen nachträglichen Ordnungsruf erhielt in gleicher Sache LINKEN-Abgeordneter Peter Ritter. Er habe in seiner empörten Entgegnung »die Grenze der persönlichen Beleidigung überschritten«. dpa/nd