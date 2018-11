Für die Sanierung des maroden Kulissenhauses bekommt das Theater Gera vom Land 300 000 Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab am Mittwoch Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (LINKE) in der Ostthüringer Stadt an Generalintendant Kay Kuntze. Das Kulissenhaus dient als Werkstatt und Tischlerei für das Theater. Das Geld steht nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei für die Instandsetzung der Zwischendecke und des Treppenhauses sowie für die Sanierung der Sanitäranlagen zur Verfügung. dpa/nd