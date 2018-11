Budapest. Die ungarische Regierung schließt die von Mazedonien geforderte Auslieferung des nach Ungarn geflohenen Ex-Regierungschefs Nikola Gruevski aus. »An das Land, in dem die Verfolgung geschehen ist, kann er nicht ausgeliefert werden«, sagte Justizminister Laszlo Trocsanyi am Dienstagabend im Fernsehsender Echo TV. Wenige Stunden zuvor hatte das ungarische Einwanderungsamt Gruevski den Status eines politischen Flüchtlings zuerkannt. dpa/nd Personalie Seite 8

