Ankara. Ein Gericht in Ankara hat am Mittwoch drei Angeklagte wegen eines blutigen Anschlags in der türkischen Hauptstadt zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Mehmet Veysi Dolasan wurde der »Ermordung von 36 Menschen« und des Angriffs auf die »staatliche Einheit« schuldig befunden, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Sebahattin Karakoc und Azamettin Karakoc wurden wegen Störung der staatlichen Einheit verurteilt.

Bei dem Selbstmordanschlag am Güvenpark waren am 13. März 2016 insgesamt 36 Menschen getötet worden, darunter viele Schüler und Studenten. Mehr als 340 weitere wurden verletzt, als eine Attentäterin sich an einer Bushaltestelle in die Luft sprengte. Zu dem Anschlag bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans. AFP/nd