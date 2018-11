Berlin. Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer, will die Frist für die Widerrufsverfahren bei anerkannten Flüchtlingen auf fünf Jahre verlängern. Angesichts der anstehenden Prüfungen der Asylverfahren aus den vergangenen Jahren wolle er verhindern, dass das Bundesamt erneut in eine Überlast kommt oder Fristen gerissen werden, sagte Sommer am Mittwoch in Berlin. Gesetzlich ist bislang vorgesehen, dass die Grundlage für positive Asylentscheidungen nach drei Jahren im Widerrufsverfahren überprüft wird. Sommer will diese Frist um zwei Jahre verlängern. epd/nd