Nach der Elsenbrücke muss eine weitere wichtige Straßenverbindung über die Spree neu gebaut werden: Die Mühlendammbrücke nahe des Alexanderplatzes soll in etwa fünf Jahren abgerissen werden, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr am Mittwoch bestätigte. Die Verwaltung sei jetzt in die Planung des Projekts eingestiegen. Die beiden Brücken weisen irreparable Schäden auf. dpa/nd