Familie Dupont kümmert sich in ihrem Haus in Baden-Württemberg um ihre beiden Pflegekinder. Frank und François Dupont sind seit Juni verheiratet. Vorher lebten sie fünf Jahre lang in einer eingetragenen Lebenspartenschaft. Das Paar hat zwei Pflegekinder. Bundesbildungsministerin stellt in Frage, dass Kinder bei gleichgeschlechtlichen Paaren gut aufgehoben sind.

Foto: dpa/Christoph Schmidt