Die Besetzer von »Hambi bleibt« kritisierten zudem die Bundesregierung und die Arbeit der Kohlekommission. RWE und die Braunkohle-Bundesstaaten würden in der Kommission dafür arbeiten, eine möglichst große Kompensation für den Kohleausstieg zu erhalten, statt für die Folgekosten der Kohleverstromung Verantwortung zu übernehmen. mwi/mit dpa

Aachen. Der Energiekonzern RWE hat am Donnerstagmorgen mit der Räumung von Barrikaden und Hindernissen im Hambacher Forst begonnen. Die Polizei schütze die Arbeiter des Unternehmens, teilten die Beamten mit. Räumungen des Wiesencamps oder von Baumhäusern seien nicht geplant, hieß es. Die zuständige Aachener Polizei wird laut Aussage einer Sprecherin von Einsatzkräften aus anderen Städten unterstützt. Nähere Angaben zur Anzahl der Beamten machte sie nicht.

