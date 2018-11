Halle. Das alternative Hausprojekt »Hasi« in Halle/Saale bleibt vorerst besetzt. Die Polizei brach die Räumung des Gebäudes am Mittwochabend ab. »Wir haben derzeit rechtliche Bedenken und werden darum die Vollzugshilfe nicht leisten können«, sagte ein Polizeisprecher. Die Gerichtsvollzieherin hatte das von einem Verein und von Unterstützern besetzte Gebäude in der Hafenstraße 7 ursprünglich am Nachmittag räumen wollen.

Die Polizei hatte die Aktion mit einem Großaufgebot begleitet und war mit über 700 Kräften aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und von der Bundespolizei im ...