Erfurt. Naturschutzexperten haben in Thüringer Wäldern zwei äußerst seltene Käfer gefunden. Darunter ist ein Ripidius-Käfer, der im Freistaat als ausgestorben galt, wie die Organisation WWF mitteilte. Das Tier wurde im Biosphärenreservat Thüringer Wald entdeckt. Laut WWF wurde ein solches Exemplar letztmalig 1853 in Thüringen nachgewiesen. Außerdem fanden die Naturschützer einen Eremitkäfer, der dem WWF zufolge ausschließlich in Urwäldern vorkommt und in den roten Listen Deutschlands und Thüringens geführt wird. dpa/nd