Die Arena Leipzig mit einem Fassungsvermögen von 8000 Zuschauern ist Oberbürgermeister Burkhard Jung offenbar nicht groß genug. Foto: imago/Picture Point LE

Das olympische Motto »Schneller, höher, stärker« wird dieser Tage in Leipzig wieder mal um ein Adjektiv ergänzt: größer. Durch Fußball- und Handball-Bundesliga ist die Messestadt längst wieder eine der wichtigsten Sportmetropolen im Osten. Diesen Status will Leipzig nun mit einer neuen, gewaltigen Sportstätte untermauern. Wie die »Leipziger Volkszeitung« berichtete, gibt es Pläne für den Neubau einer 10.000 Zuschauer fassenden und laut Stadt etwa 70 Millionen Euro teuren »Großsporthalle«. Stadtsprecher Matthias Hasberg bestätigte, dass es diesbezüglich »innerhalb der Stadtverwaltung erste Überlegungen« gebe. Nach der Arena am Ostbahnhof in Berlin wäre der angedachte Mammutbau die zweitgrößte Sporthalle im Osten. Sie wäre auch eine der zehn größten Arenen Deutschlands. Ein Prestigeprojekt für die Region.

Geht es nach dem Willen von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), könnte alles ganz schnell gehen. Im kommenden Jahr kö...