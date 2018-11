Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Brüssel. Die Unterhändler der EU und Großbritanniens haben sich auf den Entwurf einer Erklärung über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit verständigt. Beide Seiten streben nach dem britischen EU-Austritt eine »ehrgeizige« und »tiefe« Partnerschaft an, heißt es in dem Dokument, das AFP am Donnerstag vorlag.

Es bleiben aber zwei ungelöste Probleme. Die Fragen zum britischen Territorium Gibraltar auf der Iberischen Halbinsel und zu den Fangrechten von EU-Fischern in britischen Gewässern müssten noch gelöst werden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Zeit dafür wäre noch bis zum Sonntag. AFP/nd