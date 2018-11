Die Berliner Anwältin Seyran Ates (55), Initiatorin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, wird am 2. Dezember in Hamburg mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet. Alt-Bundespräsident Christian Wulff wird die Laudatio halten, wie »Die Zeit« am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Förderpreis geht an die Organisation »Reporter ohne Grenzen«. Laudatorin ist Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD). Die Auszeichn...

