Berlin. Mit dem Kaufen soll es schnell gehen, beim Bezahlen haben es die Kunden nicht mehr so eilig. Dieses Bild zeichnen Inkasso-Unternehmen von einem wachsenden Teil der Verbraucher. »Bei Privatkunden haben wir ein laxeres Verhalten hinsichtlich der Rechnungstreue«, sagte Kirsten Pedd, Präsidentin des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen, am Donnerstag. Aus Sicht der Mitgliedsunternehmen habe sich die Zahlungsmoral leicht verschlechtert - obwohl es vielen Verbrauchern finanziell besser gehe als früher. Hauptgrund sei laut einer Branchenumfrage nicht mehr Überschuldung, sondern »unkontrolliertes Konsumverhalten«. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!