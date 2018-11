Über das Mitte September gestartete digitale Portal der landeseigenen Wohnungsunternehmen InBerlinWohnen ist der erste Tausch vollzogen worden. Das gab die Stadtentwicklungsverwaltung am Donnerstag bekannt. Am vergangenen Wochenende ging der erste Umzug über die Bühne. Die Wohnungen befinden sich jeweils im Besitz der degewo und der Gewobag und liegen beide in Prenzlauer Berg, nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Den Mietern der degewo war ihre knapp 50 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung zu klein geworden, der Mieterin der Gewobag ihre Drei-Zimmer-Wohnung mit fast 76 Quadratmetern zu groß. Das Tauschportal brachte sie zusammen. »Wir haben das Wohnungstauschportal mit der Idee ins Leben gerufen, dass Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften leichter eine Wohnung finden, die zu ihrer aktuellen Lebenssituation passt«, so Senatorin Katrin Lompscher (LINKE). »Ich freue mich sehr, dass dies nach so kurzer Zeit schon gelungen ist.« nic