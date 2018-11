Istanbul. Hochrangige EU-Vertreter haben die Türkei wegen der jüngsten Festnahmen von Akademikern und prominenten Vertretern der Zivilgesellschaft gerügt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte bei einem Treffen für einen Politischen Dialog am Donnerstag in Ankara, man habe die »starken Bedenken« dazu deutlich gemacht. Sie mahnte »Respekt für fundamentale Freiheiten« an.

Sicherheitsbehörden hatten am vergangenen Freitag in vier Provinzen 13 Vertreter der Zivilgesellschaft festgenommen. Zwölf sind mittlerweile wieder frei. Die Aktion richtete sich gegen Personen aus dem Umfeld des Vorsitzenden des Kulturinstituts Anadolu Kültür, Osman Kavala. Kavala, der auch mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet hat, sitzt seit Monaten ohne Anklageschrift in U-Haft. Ein Anklagepunkt ist die Unterstützung für die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Festnahmen unter Verweis auf ...