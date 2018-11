Foto: imago/Steinach

»Ich möchte Ihnen mein Unverständnis für die Haltung der BVG, in diesem Winter keine U-Bahnhöfe für obdachlose Menschen offen zu halten, ausdrücken.« So fängt ein Brief des Friedrichshain-Kreuzberger Sozialstadtrats Knut Mildner-Spindler (LINKE) an Sigrid Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) an. Zugleich möchte er »das Gespräch suchen, eine Lösung im Miteinander zu finden«. Das am Dienstag verschickte Schreiben liegt »nd« vor.

15 Jahre lang waren jeden Winter zwei U-Bahnhöfe die ganze Nacht für Obdachlose offen. Im Herbst verkündete Nikutta, diese Praxis nicht mehr fortführen zu wollen. Einerseits wegen Gefahren für die Betroffenen durch die Stromschienen und nächtlichen Bauzugverkehr. Andererseits, weil sich die Beschäftigten...