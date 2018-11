Potsdam. Der NSU-Untersuchungsausschuss des brandenburgischen Landtags hat am Donnerstag erneut den früheren V-Mann »Piatto« vernommen. Aus Sicherheitsgründen - Carsten Szczepanski lebt mit falscher Identität in einem Zeugenschutzprogramm - waren Zuschauer und Journalisten ausgeschlossen und konnten die Vernehmung nur über eine Audioübertragung in einem anderen Raum verfolgen.

Die Vernehmung war erneut von Erinnerungslücken des Zeugen geprägt. Die Abgeordneten fragten zu Waffenkäufen in der rechten Szene und zu geplanten Anschlägen. Immer wieder verwies Szczepanski auf Erinnerungslücken. »Ich kann es nach 20 Jahren echt nic...