Am Brett ist der US-Amerikaner ein Riese. Der 26-Jährige brütet wie kaum ein anderer über Varianten und versucht in jeder Stellung den besten Zug zu finden. Das bringt ihn manchmal in Zeitnot - im Gegensatz zu Carlsen, der selten seine komplette Bedenkzeit verbraucht. Caruana lebt in St. Louis, dem Epizentrum des US-Schachsports. Seine derzeitige Elo-Zahl beträgt 2832.

Foto: imago/ZUMA Press